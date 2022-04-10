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Вылетевший из Москвы в Ереван самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Москва — Ереван вернулся в Жуковский из-за сработавшего датчика отказа тормозов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Летевший из Москвы в Ереван самолет вернулся в аэропорт Жуковский из-за сработавшего датчика отказа тормозной системы. Об этом в воскресенье, 10 апреля, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

«Было принято решение о возврате воздушного судна Sukhoi Superjet в аэропорт вылета», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил также, что самолет приземлился в аэропорту примерно в 11.17. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

25 марта сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следующий из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Уточнялось, что после вылета командир воздушного судна сообщил об отказе управления передней стойки шасси и запросил экстренное возвращение.

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Евгения Куликова
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