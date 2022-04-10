Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались от приглашения на свадьбу сына Бекхэма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отклонили приглашение на свадьбу сына Дэвида Бекхэма

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отклонили приглашение на свадьбу модельера Бруклина Бекхэма и актрисы Николы Пельтц. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Известно, что родители 23-летнего жениха Дэвид и Виктория Бекхэм ранее направили герцогу и герцогине Кембриджским личное приглашение на торжественное мероприятие в Палм-Бич, Флорида. Королевская чета, на церемонии бракосочетания которой в 2011 году гостями были Бекхэмы, вежливо отказалась.

О запланированной Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц свадьбе стало известно в июле 2020 года. Сын капитана сборной Англии сделал американской актрисе предложение, и она согласилась. «Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды», — признался Бекхэм.

В апреле этого года сообщалось, что стоимость празднования свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц обойдется семье в три миллиона фунтов стерлингов (315,7 миллиона рублей). Отмечается, что пара планирует отметить сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую.