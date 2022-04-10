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ФАС выступила против ограничения количества такси на регион

ФАС выступила против планов Минтранса по ограничению количества такси на регион

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи Минтранса по ограничению количества такси на регион. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комментарий с отказом главы ФАС Максима Шаскольского, который он направил главе аппарата правительства вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Так, министерство планировало разрешить регионам ограничивать количество автомобилей такси, определять тарифы на поездки, обязывать открывать филиалы своих компаний в субъекте России. ФАС отрицательно отреагировала на инициативу — там посчитали, что она приведет к искажению спроса и предложения на рынке.

Как сообщают «Известия», в ФАС подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по проекту закона, который уже был согласован Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС и Минздравом. Проект также одобрили правкомиссия по законопроектной деятельности.

В конце марта Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) в режиме онлайн. В законопроекте также предлагалось ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона и обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

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Марина Совина
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