ФАС выступила против ограничения количества такси на регион

ФАС выступила против планов Минтранса по ограничению количества такси на регион

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против идеи Минтранса по ограничению количества такси на регион. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комментарий с отказом главы ФАС Максима Шаскольского, который он направил главе аппарата правительства вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Так, министерство планировало разрешить регионам ограничивать количество автомобилей такси, определять тарифы на поездки, обязывать открывать филиалы своих компаний в субъекте России. ФАС отрицательно отреагировала на инициативу — там посчитали, что она приведет к искажению спроса и предложения на рынке.

Как сообщают «Известия», в ФАС подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по проекту закона, который уже был согласован Минтрудом, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, Ространснадзором, ФНС и Минздравом. Проект также одобрили правкомиссия по законопроектной деятельности.

В конце марта Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) в режиме онлайн. В законопроекте также предлагалось ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона и обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.