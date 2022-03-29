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Минтранс предложил передавать ФСБ данные агрегаторов такси о поездках

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ в режиме онлайн

Фото: Pixabay

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) в режиме онлайн, пишет РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Согласно инициативе, службы заказа легкового такси обязаны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ. Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации нужен доступ и для чего, в тексте не сообщается.

Сведения о поездках, в том числе о местоположении такси и водителе, также предложили направлять в Региональную навигационно-информационную систему. По информации РБК, законопроект уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав. В законопроекте также предлагается ввести минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси для каждого региона и обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя.

Ранее в России ужесточили требования для приема на работу в такси. Так, депутаты Государственной Думы приняли в I чтении законопроект, согласно которому водителям с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления запрещается работать в такси.

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Марина Совина
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