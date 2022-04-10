В Греции рабочие попытались помешать отправке техники НАТО на Украину

В Салониках рабочие вышли на митинг, чтобы помешать отправке вооружений НАТО на Украину

В греческом городе Салоники портовые рабочие вышли на стихийный митинг с целью помешать отправке техники НАТО на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На видео попал момент столкновения портовых рабочих с полицейскими. Мужчины нападают на представителей правоохранительных органов, за которыми стоит военная техника и грузовики. Telegram-канал RT утверждает, что митингующие выступали с лозунгами против агрессии.

Затем протестующие добираются до военных автомобилей. Один из них оставил красной краской на автомобиле надпись на английском NATO go away («НАТО, убирайтесь»). После этого группа из примерно 15 человек идет дальше, где снова встречается с сопротивлением полиции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса готовы поставить Украине больше оружия. Столтенберг пообещал обсудить поставки амуниции, ракетных комплексах Javelin, «высокотехнологичных» систем вооружения и других противотанковых орудиях.