Кадыров показал кадры с захваченными чеченскими военными трофеями на Украине

Глава Чечни Кадыров показал видео с захваченными чеченскими военными трофеями на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал видео с захваченным чеченскими военными трофейным оружием на Украине. Кадрами он поделился в своем Telegram.

«Очередная партия трофейного оружия сегодня перешла в распоряжение наших бойцов. Также российскими силовиками ликвидировано около 18 укронацистов, в том числе офицеров и командиров», — рассказал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что главные задачи в Мариуполе практически выполнены. По его словам, «остались лишь недобитые горстки бандеровцев», работа по которым идет и будет закончена. Глава Чечни добавил, что все спасенные местные жители перевозятся в безопасные места.