Маск предложил верифицировать аккаунты всех подписчиков Twitter Blue

Владелец Tesla Маск предложил верифицировать все аккаунты пользователей с Twitter Blue

Американский предприниматель, владелец компании Tesla Илон Маск предложил верифицировать аккаунты всех пользователей Twitter Blue. Его слова передает ТАСС.

Обсуждая эту инициативу Маск, который недавно стал крупнейшим акционером Twitter, при обсуждении инициативы заявил, что плата за подписку Twitter Blue должна быть пропорциональна доступности— сейчас ее стоимость составляет 3 доллара. Он также намекнул, что в будущем может появиться возможность оплаты при помощи криптовалюты Dogecoin.

Twitter Blue — платная подписка в Twitter, которая появилась в 2021 году. С ее помощью можно быстро и без рекламы читать соцсети и статьи ряда СМИ, доступных на платформе.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla войдет в совет директоров Twitter. Также стало известно, что Маск окажется в числе руководителей компании. «Из бесед с Илоном за последние недели стало ясно, что он будет очень ценен в нашем совете директоров», — написал тогда глава Twitter Параг