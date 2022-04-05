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Илон Маск войдет в руководство Twitter

Глава Tesla Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

Фото: Christian Marquardt / Getty Images

Глава Tesla Илон Маск войдет в совет директоров Twitter, следует из объявления самой соцсети. Информация о том, что Маск окажется в числе руководителей компании, появилась вскоре после того, как предприниматель сообщил, что приобрел пакет ее акций.

«Из бесед с Илоном за последние недели стало ясно, что он будет очень ценен в нашем совете директоров», — написал глава Twitter Параг Агравал, объявляя о решении. Маска он назвал «страстным сторонником и серьезным критиком» сервиса, в котором компания как раз и нуждается для успехов в долгосрочной перспективе.

TWTR Котировки акций от TradingView

5 апреля Маск был объявлен самым богатым человеком планеты — он впервые возглавил ежегодный список, составляемый Forbes. Подсчеты завершили к 11 марта — к этому моменту состояние Маска оценивались в 219 миллиардов долларов.

За год он, несмотря на продажу значительной части акций Tesla, стал богаче на 68 миллиардов долларов и таким образом обошел предыдущего лидера рейтинга, основателя Amazon Джеффа Безоса, на 48 миллиардов.

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Платон Щукин
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