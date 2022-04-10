В Киеве заявили о задержках поставок западного вооружения военным

В Киеве заявили о задержках поставок вооружения и экипировки западными странами

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка «оседают в тылу» и не попадают украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, обеспечение снаряжением западными странами для ВСУ зачастую задерживаются. «Легенды про "космодесантников" в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда», — отметил Немчинов в эфире телеканала «Украина-24».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал в ходе интервью, что Киев не хочет терять возможности дипломатического урегулирования ситуации в стране. По его словам, украинские власти не хотят лишаться возможностей для переговоров, если они у них есть. При этом на вопрос журналиста о том, достаточно ли западные страны поставляют Киеву вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — подчеркнул он.