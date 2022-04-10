Зеленский заявил о недостаточных поставках вооружений Украине западными странами

Зеленский: Украина не хочет терять возможности дипломатического урегулирования конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет терять возможности дипломатического урегулирования ситуации в стране. Об этом он рассказал в интервью Associated Press, передает ТАСС.

По его словам, украинские власти не хотят лишаться возможностей для переговоров, если они у них есть. При этом на вопрос журналиста о том, достаточно ли западные страны поставляют Киеву вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild, что все еще рассчитывает на переговоры с Россией. «Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как сесть за стол переговоров», — сказал он, высказавшись о возможности дальнейшего диалога с Москвой.

