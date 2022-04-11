Южная Корея исключила возможность поставок летального оружия Украине

Глава Минобороны Южной Кореи исключил поставки летального оружия на Украину

Южная Корея исключила возможность поставок летального оружия на Украину, заявил министр обороны страны Со Ук. Об этом пишет информационное агентство «Ёнхап».

Так глава ведомства ответил на просьбу Киева оказать военную помощь стране. «Он объяснил украинским властям, что есть ограничения на предоставление Украине летального оружия, учитывая нашу ситуацию с безопасностью и ее потенциальное влияние на состояние готовности наших вооруженных сил», — рассказали в Сеуле.

При этом Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, общий объем помощи будет доведен до 40 миллионов долларов. Гуманитарная помощь включит в себя каски, сухие пайкаи, одеяла, аптечки, палатки — всего насчитывается 20 наименований предметов.