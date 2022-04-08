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Южная Корея предоставит Украине гумпомощь еще на 30 миллионов долларов

Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён сообщил, что Украине предоставят гумпомошь на $30 млн

Фото: Carlos Barria / Reuters

Южная Корея планирует предоставить Украине гуманитарную помощь еще на 30 миллионов долларов, общий объем помощи будет доведен до 40 миллионов долларов. Об этом сообщил глава МИД Республики Чон Ый Ён, его цитирует РИА Новости.

В четверг, 7 апреля, южнокорейский министр принял участие во встрече министров иностранных дел НАТО и партнерских государств в Брюсселе, а также провел ряд отдельных переговоров. По итогам встречи было решено предоставить Украине дополнительную помощь.

«Наше правительство заявило, что предоставит Украине гуманитарную помощь в объеме в целом в 40 миллионов долларов и рассмотрит дальнейшую поддержку», — сказал он.

6 апреля президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов. Согласно тексту меморандума, который подписал американский лидер, выделяемая помощь будет включать в себя оборонные средства и услуги, обучение, а также тренировки.

Марина Совина
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