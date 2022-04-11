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МВД Франции подсчитало все голоса избирателей на выборах президента

МВД Франции подсчитало 100% голосов, Макрон набрал 27,84%, за Ле Пен проголосовало 23,15%

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Франции подсчитало все голоса избирателей в первом туре президентских выборов, который прошел в стране 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, по итогам первого тура действующий президент Пятой республики Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, а его главная соперница, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15 процента. На третьем месте кандидат от левых Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента голосов, за ним следует крайне правый кандидат Эрик Земмур, набравший 7,07 процента.

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При этом отмечается, что правые и социалисты, десятилетиями лидировавшие в электоральной гонке, показали худшие результаты на выборах в истории Пятой республики. Во французском МВД также рассказали, что явка в первом туре президентских выборов во Франции составила 73,69 процента и стала самой низкой с 2002 года. Второй тур пройдет в стране 24 апреля.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что шансы Ле Пен стать президентом Франции крайне малы. По его мнению, после перераспределения голосов от проигравших кандидатов лидер «Национального объединения» не сможет получить должной поддержки для победы.

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Екатерина Андреева
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