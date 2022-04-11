Назван фаворит второго тура президентских выборов во Франции

Политолог Калачев заявил о крайне маленьких шансах Ле Пен стать новым президентом Франции

Шансы главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стать президентом Франции крайне малы. Во втором туре президентской гонки начнется состязание антирейтингов, заявил политолог Константин Калачев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал Макрона фаворитом во втором туре президентских выборов.

Гонка антирейтингов

«Шансы Ле Пен на избрание крайне малы. Даже с условием минимального отрыва от Макрона», — высказался Калачев.

Свою точку зрения политолог обосновал тем, что после перераспределения голосов от проигравших кандидатов лидер «Национального объединения» не сможет получить должной поддержки для победы.

«Проигравшим на выборах кандидатам не потребовалось много времени для того, чтобы определиться со своими предложениями и инструкциями избирателям по голосованию во втором туре. [Лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция"] Жан-Люк Меланшон, который буквально в затылок дышал Ле Пен дал своим активистам только одно указание: вы не должны отдавать свои голоса мадам Ле Пен. А он получил за 20 процентов. А кроме того, социалистка Анна Идальго призвала голосовать за Макрона. За Макрона предложили голосовать [кандидат французских "зеленых"] Янник Жадо и [коммунист] Фабьен Руссель», — пояснил Калачев.

Ле Пен поддержал кандидат крайне правых Эрик Земмур, добавил он. Однако в данном случае это играет только против лидера «Национального объединения». «Он считается во Франции неонацистом, его два раза привлекали за разжигание межнациональной розни, он с трудом отбился от уголовного преследования и у него дикий антирейтинг. Так вот поддержка Эрика Земмура может и даст какие-то голоса Ле Пен, но еще больше она отпугнет», — спрогнозировал политолог.

Второй тур будет состязанием антирейтингов. Не рейтингов даже. А антирейтинг у Ле Пен выше. Если ее поддерживает тот, кого считают неонацистом, это не лучшая реклама для Ле Пен. Шансы ее крайне малы. Французский истеблишмент ее точно не хочет Константин Калачев политолог

Ранее стали известны результаты первого тура выборов во Франции после подсчета 97 процентов голосов. Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте оказался Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.