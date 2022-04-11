Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы данные после подсчета 97 процентов голосов на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на 4 процента после подсчета 97 процентов голосов

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опередил своего ближайшего соперника Марин ле Пен более чем на 4 процента после подсчета 97 процентов голосов, данные называет МВД страны.

Так, Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.

Если ни один из кандидатов в президенты не наберет 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура голосования, будет назначен второй тур, который состоится 24 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Боррель подтвердил желание ЕС «выиграть войну на поле боя»
Россия применила последний советский корабль на учениях
Психотерапевт предупредила об опасности мемов про «мам с винишком»
Германия призвала поставить Украине тяжелое вооружение
В Москве ответили на слова Борреля о желании ЕС «выиграть войну на поле боя»
Южная Корея исключила возможность поставок летального оружия Украине
Ветеринар рассказала о правильном мытье лап для собаки
Премьер Грузии решил вопрос об открытии второго фронта для помощи Украине
Названы данные после подсчета 97 процентов голосов на выборах президента Франции
Россиянам дали советы по защите персональных данных в случае их утечки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.