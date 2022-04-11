Названы данные после подсчета 97 процентов голосов на выборах президента Франции

Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на 4 процента после подсчета 97 процентов голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон опередил своего ближайшего соперника Марин ле Пен более чем на 4 процента после подсчета 97 процентов голосов, данные называет МВД страны.

Так, Макрон набрал 27,6 процента голосов избирателей, в то же время поддержку лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах выразили 23,41 процента граждан.

На третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.

Если ни один из кандидатов в президенты не наберет 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура голосования, будет назначен второй тур, который состоится 24 апреля.