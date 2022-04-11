Канада ввела санкции против оборонных предприятий России

В МИД Канады заявили о новых санкциях против 33 предприятий оборонного сектора России

Власти Канады решили ввести санкции против еще 33 российских оборонных предприятий России из-за спецоперации, начатой на Украине 24 февраля. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава канадского МИД Мелани Джоли заявила, что попавшие под санкции компании «напрямую или опосредованно поддерживали российские вооруженные силы». В сообщении также подчеркивается, что власти страны решили ужесточить антироссийские меры после трагедии в городе Буча в Киевской области: украинская сторона обвиняет Москву в убийстве сотен мирных жителей, однако та отрицает обвинения.

Как отмечает РИА Новости, под санкции попали судостроительный завод «Вымпел», научно-производственное предприятие «Исток», Курганский машиностроительный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, а также Конструкторское бюро машиностроения в Коломне, занимающееся производством военной техники (в том числе ракетных комплексов «Искандер»).