Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Краснодарского края

По данным Ростуризма, летом в Краснодарском крае отдохнут восемь миллионов россиян

Российских туристов предупредили о сложностях при бронировании отелей в Краснодарском крае на предстоящее лето из-за дефицита мест. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Ростуризма, в пиковый сезон регион планируют посетить около восьми миллионов путешественников. В Министерстве туризма Краснодарского края уточнили, что в 2022 году не стоит ожидать рекордного турпотока. Тем не менее нехватка мест для отдыха в гостиницах наблюдается уже сейчас.

«Четырехзвездные варианты уже заняты на все лето. Можно заселиться, допустим, на два-три дня, то есть какие-то промежутки есть, а возможности снять номер для проживания на длительный срок уже нет», — рассказали в одном из отелей в Геленджике.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, улучшить ситуацию сможет только строительство новых отелей «все включено» в регионе. Он уточнил, что каждый год самый высокий спрос наблюдается на отели категорий четыре и пять звезд, однако 60-70 процентов объектов размещения в Краснодарском крае — это частный сектор.

Ранее эксперты туриндустрии раскрыли оптимальную стоимость отдыха в самых популярных отелях и санаториях Сочи на майские праздники. Наиболее бюджетный вариант размещения в период с 30 апреля по 7 мая предлагает трехзвездочный отель «Бархатные сезоны» — двухместный номер обойдется двоим путешественникам в 17,5 тысячи рублей.