Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники

Стоимость недельного отдыха в трехзвездочном отеле Сочи начинается от 17,5 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в самых популярных отелях и санаториях Сочи на майские праздники. Об этом сообщается на сайте портала TourDom.

Наиболее бюджетный вариант проживания с 30 апреля по 7 мая предлагает трехзвездочный отель «Бархатные сезоны», расположенный в Имеретинской низменности рядом с Олимпийским парком, — так, двухместное размещение без питания в обойдется двоим путешественникам в 17,5 тысячи рублей. Стоимость проживания в однокомнатных апартаментах в «Екатерининском квартале» с кухней начинается от 45 тысяч рублей.

Недельное размещение в четырехзвездочном санатории «Мыс Видный» предлагается отдыхающим за 71 тысячу рублей на двоих. В цену входит питание по системе «полный пансион». При бронировании номера на срок более, чем 12 дней, в стоимость включаются оздоровительная программа на выбор.

Дороже обойдется семидневный отдых в гостинице категории «четыре звезды» Bridge Resort с завтраками — от 95,5 тысячи рублей. Отмечается, что гостям также доступно бесплатное посещение тренажерного зала.

В четырехзвездочном отеле-замке «Богатырь» на майские праздники доступны двухместные номера стоимостью от 164,8 тысячи рублей на двоих. В стоимость включено питание по системе «полупансион», бесплатное посещение «Сочи Парка» по количеству дней проживания и пользование подогреваемым бассейном.

За недельное размещение в гостинице категории «пять звезд» Hyatt Regency туристам придется заплатить минимум 189,7 тысячи рублей, в «Swissôtel Resort Сочи Камелия» — 366 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье Кубани россияне раскупили половину мест в отелях и апартаментах на летний период. По словам губернатора Краснодарского края, в настоящее время забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье и около 30 процентов — на Азовском.