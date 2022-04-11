Басурин назвал способ «выкурить» украинские войска из «Азовстали» в Мариуполе

Эдуард Басурин предложил обратиться к «химическим войскам» для штурма завода «Азовсталь»

Штурмовать подземные укрепления мариупольского завода «Азовсталь» «в лоб» не имеет смысла, следует обратиться к «химическим войскам». Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

По словам военного, предприятие, где засели остатки украинских регулярных частей и националистического полка «Азов», имеет множество этажей, в том числе и подземных. Он предложил блокировать объект по периметру и «выкурить кротов из нор», назвав это хорошим способом избежать потерь.

«Точную цифру назвать никто не сможет, даже те нацики, которые там находятся... Это данные только предварительные — три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», — рассказал Бусарин.

Ранее командир батальона «Восток» МВД Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о попытке остатков украинских частей вырваться из окруженного Мариуполя под опознавательными знаками ДНР. Колонна была уничтожена с воздуха.

