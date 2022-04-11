Командир батальона «Восток» заявил о попытке бегства замаскированной колонны ВСУ

Комбат «Востока» Ходаковский заявил, что ВСУ пытались бежать из Мариуполя под знаками ДНР

Командир батальона «Восток» МВД Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале заявил о попытке украинских военных вырваться из Мариуполя в составе колонны под опознавательными знаками ДНР. По его словам, в составе колонны двигались порядка 30 боевых машин.

Ходаковский утверждает, что колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) контролировалась с воздуха силами ДНР. В результате противнику пришлось бросить технику и рассеяться по округе. «Наши его отлавливают», — добавил он.

Он еще борется, но его положение все безнадежнее, и такие отчаянные попытки спастись тому явное свидетельство Александр Ходаковский командир батальона «Восток»

Командир батальона «Восток» предположил, что пора направлять на территорию, подконтрольную ВСУ, сообщения с условиями сдачи в плен. «Есть информация, что уже многие хотели бы поднять руки, но не знают как», — объяснил он.

Украинские морпехи заявляли о бросившем их командовании

Ранее в соцсетях появилось сообщение от 36-й отдельной бригады украинских морпехов, в котором говорилось, что украинские власти и командование ВСУ не пытаются прийти на помощь заблокированным в Мариуполе военнослужащим, заявляя, что их считают «списанными».

Морпехи также рассказали, что больше месяца воевали без пополнения боеприпасов, еды и воды. Почти половина бригады ранена, пехота погибла, а бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара, сообщили они. Часть пользователей сети подтвердила эту информацию, однако некоторые предположили, что страница, на которой размещено объявление, могла быть взломана,

ДНР заявляет о блокировке в Мариуполе сотен бойцов ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в настоящий момент от 1500 до 3000 бойцов ВСУ заблокированы в Мариуполе Народной милицией республики и армией России. Остальные, по словам Пушилина, окружены на заводе «Азовсталь».

Об аналогичных цифрах заявлял представитель НМ ДНР Эдуард Басурин — он оценивал число военнослужащих ВСУ в Мариуполе в три тысячи человек. «Но мы же не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть», — уточнял он.

от 1500 до 3000 бойцов ВСУ заблокированы в Мариуполе

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр, порт и «Азовсталь».