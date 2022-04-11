ДНР отчиталась об эвакуации моряков из порта Мариуполя

Представитель ДНР Басурин сообщил об эвакуации 47 моряков с захваченных судов в Мариуполе

Силы ДНР эвакуировали из порта Мариуполя 47 моряков с захваченных украинскими силовиками гражданских судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина.

«Эвакуация была осуществлена с трех кораблей (...). Члены команд. Остальные пока еще нет», — отчитался Басурин.

По словам капитана судна «Азов Конкорд» Николая Галактионова, в порту продолжают оставаться другие суда с моряками на борту. Он также рассказал о враждебном отношении украинских военных к удерживаемым в порту российским гражданам.

«Такие действия только в отношении нашего судна были. С поломкой оборудования, со всем остальным», — пояснил Галактионов, отметив, что на остальных кораблях экипажи составляли преимущественно украинцы.

Бои за городской порт продолжались между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) несколько недель. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе заводов «Азовсталь» и «Азовмаш».

По оценке донецкого командования, всего в городе могут оставаться еще три-четыре тысячи бойцов украинской армии. Они заняли оборону на укрепленных пунктах и продолжают упорное сопротивление.