В ДНР обвинили украинских военных в подрыве дамбы

Эдуард Басурин сообщил, что украинские военные взорвали дамбу в Донецкой области

Украинские военные взорвали дамбу в Донецкой области. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Он обвинил военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подрыве дамбы в городе Святогорск и отметил, что в результате случившегося были затоплены частные дома в пойме водохранилища. Басурин также добавил, что украинские военные угрожают взорвать еще одну дамбу в случае продвижения войск противника.

«Они предупредили, что взорвут выход из водохранилища Светлодарска... Они предупредили, если будет продвижение войск, они взорвут эту дамбу. Представьте себе объем воды. Это миллионы кубов воды, которые начнут растекаться и населенный пункт Байрак, который находится рядом, фактически людей снесет водой», — объяснил представитель НМ ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об интенсификации операции по освобождению территории республики. При этом он подчеркнул, что направления, по которым необходимо форсировать усилия, уже обозначены.