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Глава ДНР заявил об ускорении операции по освобождению территории республики

Глава ДНР Пушилин заявил об интенсификации операции по освобождению территории республики

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Операция по освобождению территории Донецкой народной республики (ДНР) будет интенсифицирована. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Он сообщил об ускорении операции и отметил, что направления, по которым необходимо форсировать усилия, уже обозначены.

«Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации», — подчеркнул Пушилин.

Ранее представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что порт Мариуполя был освобожден на 80 процентов. Он также добавил, что силам республики удалось спасти 47 моряков, которых украинские военные удерживали в качестве заложников.

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Алевтина Запольская
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