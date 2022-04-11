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В Мариуполе освободили большую часть порта и спасли заложников с судов

Представитель ДНР Басурин заявил, что порт в Мариуполе освобожден на 80 процентов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Процесс освобождения порта Мариуполя оценили как завершенный на 80 процентов. Такие сведения передал представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Порт освобожден на порядка 80 процентов, [украинские силы] оказывают еще сопротивление. Оставшиеся могут пытаться уйти в [завод] "Азовсталь". А "Азовсталь" — это крепость в городе», — передал оперативную обстановку Басурин. Он добавил, что войска Народной милиции спасли 47 моряков, которых украинцы удерживали в качестве заложников в порту.

7 апреля НМ ДНР сообщило о завершении основной фазы боев в центральной части Мариуполя. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили в «Азовсталь» и городской порт, где, также по информации ДНР, уничтожили несколько судов.

По состоянию на 7 апреля число сил противника в Мариуполе оценивается Народной милицией ДНР в три тысячи человек. При начале осады города украинцы располагали там 15-20 тысячами бойцов.

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Дмитрий Настасьев
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