В ДНР назвали число украинских военных в Мариуполе

В ДНР сообщили, что в Мариуполе находятся около трех тысяч военных ВСУ

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин назвал число находящихся в Мариуполе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на сегодняшний день в городе находятся около трех тысяч украинских военных. Басурин предположил, что за время боевых действий к украинской стороне также могла примкнуть часть местных жителей, однако не стал называть их ориентировочное число.

«Но мы же не знаем, сколько помощников появилось за это время из состава жителей города Мариуполя, потому что там такие тоже есть», — добавил он.

Ранее Басурин заявил, что основные бои в центральной части Мариуполя были окончены. Он отметил, что боевые действия переместились в морской порт города и на территорию металлургического завода «Азовсталь».