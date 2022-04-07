В ДНР сообщили об окончании основных боев в центре Мариуполя

Представитель ДНР Басурин заявил об окончании основных боев в центральной части Мариуполя

Основные бои в центре Мариуполя закончены. Об этом заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель НМ ДНР заявил о завершении основных боев в центральной части города и отметил, что боевые действия переместились в морской порт Мариуполя и на территорию металлургического завода «Азовсталь».

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. 31 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город «на 90-95 процентов освобожден от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов», а главной точкой сосредоточения украинских сил остается завод «Азовсталь».

1 апреля Басурин заявил, что Мариуполь полностью блокирован. В качестве основных очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе он назвал центр, порт и «Азовсталь».