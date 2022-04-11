Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за ошибку врача

Юрист Третьякова сообщила, что пациент может получить компенсацию за ошибку врача

Юрист BGP Litigation Екатерина Третьякова рассказала россиянам о возможности получить компенсацию за ошибку врача. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, пациент, которые получил неправильное лечение, может рассчитывать как на возмещение причиненного вреда, так и на компенсацию морального вреда. Она подчеркнула, что компенсировать моральный вред проще, так как для этого достаточно и косвенной связи между ошибкой медика и страданиями пациента или его близких родственников.

Третьякова добавила, что в случае требования возмещения ущерба ситуация сложнее, так как необходимо установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным вредом.

Ранее ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора. Юрист рассказал о праве избежать оплаты одной услуги ЖКХ — вывоза мусора. По его словам, россияне имеют возможность игнорировать эту статью расхода при отсутствии жильцов в квартире от пяти дней.