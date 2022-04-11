Восточная Европа потребовала расширить присутствие НАТО

Минобороны Литвы заявило о желании стран восточного фланга НАТО усилить присутствие сил

Страны Прибалтики и другие государства восточного фланга НАТО желают расширить военное присутствие альянса на своей территории, усилив уже дислоцированные в регионе соединения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

Как сообщили военные, речь идет об усилении расположенных в Восточной Европе батальонов альянса до уровня бригад. Переформирование соединений должно произойти в рамках реализации концепции передовой обороны НАТО.

Как пояснили в ведомстве, этот вопрос уже обсуждался на встрече министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса со статс-секретарем Германии Томасом Хичлером. Она состоялась в понедельник, 11 апреля.

Ранее стало известно о начале военных учений НАТО на территории Эстонии. В маневрах задействованы международный батальон альянса из числа датских, британских и французских военнослужащих, 1-я пехотная бригада сил обороны Эстонии, а также истребители F-16 и Eurofighter, вертолеты Wildcat.

