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В Эстонии начались учения НАТО

В Эстонии начались учения международного батальона НАТО Bold Dragon

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Военные учения международного батальона НАТО Bold Dragon начались в Эстонии, солдаты тренируются вести боевые действия в условиях особенностей местного рельефа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских сил обороны.

По данным ведомства, маневры соединения проходят совместно с 1-й пехотной бригадой эстонских вооруженных сил. «Маневры ориентированы на подготовку новой смены солдат союзников из боевой группы НАТО к действиям в условиях ландшафта Эстонии», — говорится в сообщении.

Как отметил командир батальона подполковник Ру Стритфилд, учения проходят на центральном полигоне эстонских сил обороны. В маневрах принимают участие военнослужащие из Франции, Великобритании и Дании, также задействованы истребители F-16 и Eurofighter, вертолеты Wildcat.

Ранее власти Эстонии объявили о высылке 14 российских дипломатов, закрытии генконсульства РФ в Нарве и канцелярии в Тарту. Они объяснили такие меры гибелью мирных жителей в украинском городе Буча.

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Алевтина Запольская
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