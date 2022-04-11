Глава евродипломатии Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза в срочном порядке предоставить Украине оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава евродипломатии заявил высокопоставленным европейским чиновникам, что решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель, и что блок должен сделать все необходимое, чтобы помочь Украине.

«Большинство правительств стран ЕС обязались изучить запросы на оружие — которые включают танки и системы залпового огня — но пока не определились с конкретными сроками и тем, какое именно оружие они могут отправить. Эта тема будет обсуждаться министрами иностранных дел на встрече в Люксембурге в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Ранее Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать [дальнейшее] расширение [военной] помощи Украине», — подчеркнул дипломат.