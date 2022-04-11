Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие

Глава евродипломатии Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие

Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза в срочном порядке предоставить Украине оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава евродипломатии заявил высокопоставленным европейским чиновникам, что решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель, и что блок должен сделать все необходимое, чтобы помочь Украине.

«Большинство правительств стран ЕС обязались изучить запросы на оружие — которые включают танки и системы залпового огня — но пока не определились с конкретными сроками и тем, какое именно оружие они могут отправить. Эта тема будет обсуждаться министрами иностранных дел на встрече в Люксембурге в понедельник», — сказал собеседник агентства.

Ранее Боррель заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. «Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать [дальнейшее] расширение [военной] помощи Украине», — подчеркнул дипломат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Блогерша нашла способ превратить вещи из секонд-хендов в модную одежду
Микропластик впервые нашли в легких людей
Педофил заставил десятилетнюю москвичку сделать интимные фото и слил их в сеть
Назван срок перехода на полностью российские поезда
Оксана Акиньшина обвинила феминизм в попытке столкнуть мужчин и женщин
Германия осудила проявления русофобии из-за конфликта на Украине
Названо условие смягчения ограничений по покупке валюты в России
Российский гонщик отпраздновал победу похожим на нацистское приветствие жестом
ЕС продолжит экономическое давление на Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.