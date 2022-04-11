Боррель подтвердил намерение ЕС «выиграть войну на поле боя»

Боррель официально подтвердил намерение ЕС решить конфликт на Украине военным путем

Лидеры стран-членов Евросоюза считают, что решить конфликт на Украине можно только военным путем, и потому собираются продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Войны выигрывают или проигрывают на поле боя... Мы будем обсуждать [дальнейшее] расширение [военной] помощи Украине Жозеп Боррель глава внешнеполитической службы ЕС

Таким образом Боррель официально подтвердил намерение европейских союзников наращивать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее он заявил, что ЕС уже выделил 500 миллионов евро в рамках программы поставок оружия для Киева, и подчеркнул, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала позицию Борреля и заявила о намерении Германии выполнить передачу тяжелого вооружения Киеву. Помимо этого, она призвала международное сообщество «оставить отговорки» в сторону и помочь украинским военным.

Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Вместе с европейскими партнерами мы предоставляем дальнейшую финансовую помощь Анналена Бербок министр иностранных дел ФРГ

Заявление Бербок прозвучало после интервью министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, в котором она заявила о невозможности дальнейшей передачи вооружений из запасов бундесвера. Глава оборонного ведомства также рассказала изданию Augsburger Allgemeine, что сейчас немецкие власти обсуждают вопрос прямых поставок оружия и техники от военно-промышленных компаний ФРГ.

Реакция российской стороны

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на слова Борреля и назвал это «прямым поощрением» агрессивных действий киевских властей.

Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

По его словам, озвученный главой дипломатии ЕС курс на продолжение военной эскалации не укладывается ни в какие рамки. Он добавил, что таких безответственных заявлений можно было ждать скорее от генералов или политиков НАТО, чем от высших чиновников Евросоюза.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что ориентиром для подобного решения со стороны ЕС могли стать Соединенные Штаты. Он напомнил недавние слова представителя Минобороны США Джона Кирби о том, что Вашингтон желает увидеть, как российская армия проиграет «эту битву на территории Украины».