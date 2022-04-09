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ФРГ достигла предела в плане поставок Киеву вооружений

Министр обороны ФРГ заявила, что Берлин достиг предела в поставках Киеву оружия бундесвера

Фото: Brendan Mcdermid

Берлин достиг предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

«Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела. Ведь войска должны оставаться в состоянии гарантировать оборону страны и союзников. Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — сказала она. По словам министра, Германия постоянно находится на связи с Украиной по данному вопросу.

Ламбрехт вместе с тем выразила согласие с союзниками по НАТО и Евросоюзу в том, что они ни в коем случае не должны становиться стороной конфликта.

8 апреля стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Киеву, несмотря на давление ряда высокопоставленных немецких чиновников. По данным Politico, среди поддерживающих поставки оружия чиновников — вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и глава МИД республики Анналена Бербок.

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Алина Гончарова
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