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Шольц отложил решение о поставках танков Украине

Канцлер Германии Шольц отложил решение о поставках танков Украине, несмотря на давление

Фото: Markus Schreiber / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, несмотря на давление ряда высокопоставленных немецких чиновников. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, активными сторонниками поставок танков Украине являются вице-канцлер Германии Роберт Хабек и глава МИД республики Анналена Бербок. Согласно плану, в будущем украинская сторона может получить до ста немецких боевых машин.

Politico пишет, что решение по поставкам танков Киеву могло быть принято на этой неделе, однако было отложено. Отмечается, что Шольц хочет выработать общую стратегию поставок такого рода вооружений в координации с западными союзниками.

Ранее Шольц рассказал, что федеральное правительство Германии выделит в 2022 году два миллиарда евро региональным властям для поддержки украинских беженцев. Из этих средств 500 миллионов будут направлены на расходы, связанные с размещением беженцев.

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Виктория Кондратьева
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