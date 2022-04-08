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В Германии выделят миллиарды евро для украинских беженцев

Канцлер Шольц заявил, что региональным властям выделят €2 млрд для украинских беженцев
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Федеральное правительство Германии выделит в 2022 году два миллиарда евро региональным властям для поддержки украинских беженцев. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

Из этих средств 500 миллионов будут направлены на расходы, связанные с размещением беженцев. По словам Шольца, дальнейшие меры на 2023 год могут быть рассмотрены не позднее ноября этого года.

Мэр Берлина Франциска Гиффай уточнила, что один миллиард из выделяемых денег направят на поддержку несовершеннолетних, в том числе на образование, интеграционные курсы, уход за детьми.

По данным властей Германии на 1 апреля, в стране официально зарегистрировано почти 295 тысяч украинских беженцев, прибывших туда с начала военной спецоперации России. Большинство из них — женщины, старики и дети.

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Марина Совина
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