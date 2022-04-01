В Германии назвали число прибывших в страну украинских беженцев

Власти Германии сообщили о прибытии в страну почти 295 тысяч беженцев с Украины

Власти Германии назвали число беженцев с Украины, прибывших в страну с начала военной спецоперации. По данным Министерства внутренних дел ФРГ, официально зарегистрировано почти 295 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

«На сегодняшний день федеральная полиция зафиксировала в Германии 294 508 беженцев с Украины», — сообщили в министерстве. Отмечается, что большинство из них — женщины, старики и дети.

Ранее стало известно, что в Польшу прибыли около 2,3 миллиона беженцев. Некоторые впоследствии выехали в другие европейские государства. По словам президента республики Анджея Дуды, в настоящее время в стране находятся около 1,7-1,8 миллиона украинских беженцев.

По данным на 28 марта, в Россию с Украины приехали почти полмиллиона человек, в том числе 98,4 тысячи детей. Больше половины беженцев — это жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем Великобритания ужесточила требования для выдачи виз беженцам с Украины из соображений нацбезопасности. В рамках программы «Дома для Украины» было выдано только 2,7 тысячи виз, хотя всего было получено 28,3 тысячи прошений.