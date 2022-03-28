В Россию прибыло почти полмиллиона беженцев с Украины

Число беженцев с Украины в Россию к 28 марта подошло к полумиллиону человек

В Россию с территории Украины и республик Донбасса прибыло почти полмиллиона человек. Число беженцев назвал источник из российских экстренных служб, пишет РИА Новости.

«На утро понедельника границу с Россией пересекли 472,8 тысячи беженцев, в том числе 98,4 тысячи детей», — сообщил собеседник агентства. Больше половины беженцев — это жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), их число оценивается в 269 тысяч.

По данным ООН, число украинских беженцев в других странах на 25 марта оценивалось в 3,8 миллиона человек. Большая часть их них — более 2,2 миллиона — оказались в Польше. Части беженцев удалось добраться до Западной Европы, в частности, в Германии их число превысило 240 тысяч человек.

Массовое бегство украинцев с территорий страны привело к появлению риска случаев торговли людьми в Европе. В Верховной Раде уже заявили о случаях охоты за украинками в польских лагерях для беженцев.