Британия выдала только 2,7 тысячи виз украинским беженцам из 28 тысяч запрошенных

Власти Великобритании ужесточили требования для выдачи виз украинским беженцам из соображений нацбезопасности, в рамках программы «Дома для Украины» было выдано только 2,7 тысячи виз, хотя всего было получено 28,3 тысячи прошений. Об этом пишет Daily Mail.

Представители МВД Британии между тем сообщили, что общее количество выданных виз составило 25,5 тысячи, в том числе 2,7 тысячи по программе «Дома для Украины» и 22,8 тысячи по программе воссоединения с семьей. Программа стартовала 14 марта, чтобы дать возможность частным лицам, благотворительным организациям и предприятиям доставить украинцев, в том числе тех, у кого нет семейных связей в Великобритании, в безопасное место.

Британия сохраняет визовый режим по соображениям безопасности, в то время как другие европейские страны отказались от проверок в условиях развернувшегося гуманитарного кризиса. Ассоциация местного самоуправления сообщила, что некоторые украинские беженцы «представлены бездомными», несмотря на то что они являются частью правительственных программ переселения Великобритании.

Отмечается также, что правительство разочаровано низкими темпами реализации программы «Дома для Украины». В основном недовольство министров направлено на главу МВД Прити Пател, департамент которой занимается вопросами предоставления виз. Она же неоднократно заявляла о важности следования принципам национальной безопасности, не исключая, что среди просителей убежища могут оказаться «российские шпионы».

19 марта министр Пател заявила, что под видом беженок с Украины в Великобританию могут массово проникать российские шпионки. Чиновница испугалась, что замаскированные сотрудницы российской разведки начнут устраивать на британской территории теракты с применением яда «Новичок».