В Британии испугались наплыва шпионок из России

Глава МВД Британии Патель заявила, что на Альбион могут массово проникнуть шпионки из РФ

Под видом беженок с Украины в Великобританию могут массово проникать российские шпионки. Такое предположение сделала глава британского МВД Прити Патель, выступая на конференции Консервативной партии, передает Daily Mail.

«Меня спрашивали, почему мы не могли приостановить проверки безопасности людей, спасающихся от путинской войны», — сказала Патель. Чиновница испугалась, что замаскированные сотрудницы российской разведки начнут устраивать на британской территории теракты с применением яда «Новичок».

«Всего четыре года назад российские военные спецслужбы применили химическое оружие на британской земле. Это произошло в Солсбери, прекрасном городе, жители которого чувствовали бы себя в полной безопасности. Правда в том, что очень небольшое количество людей может нанести полный ущерб, а у России есть история скрытой враждебной деятельности», — заявила министр.

Ранее стало известно, что после того, как Великобритания пообещала платить своим гражданам по 350 фунтов стерлингов (около 450 долларов) за размещение беженцев с Украины, более 43 тысяч британцев выразили готовность присоединиться к этой благотворительной программе.

В марте 2018 года в Солсбери были найдены без сознания бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Британская сторона считает российское руководство якобы причастным к произошедшему. Москва решительно отрицает все обвинения.