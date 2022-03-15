Тысячи британцев выразили готовность принять беженцев с Украины

Более 43 тысяч британцев готовы принять украинских беженцев за выплаты от властей

После того, как Великобритания пообещала платить своим гражданам по 350 фунтов стерлингов (около 450 долларов) за размещение беженцев с Украины, более 43 тысяч британцев выразили готовность присоединиться к этой благотворительной программе. Об этом пишет Financial Times.

Программа, которую запустил Лондон на фоне военной спецоперации России, называется «Дома для Украины». Согласно ее условиям, частные лица, благотворительные организации, общественные группы и предприятия могут получить государственные выплаты за предоставление жилья беженцам с Украины.

Количество заявок от британцев было так высоко, что сайт, созданный для регистрации участников, «упал» и некоторое время не функционировал.

15 марта стало известно, что число жителей Донбасса и Украины, эвакуированных в Россию с начала вооруженного конфликта достигло 260 тысяч человек. Как пояснил собеседник ТАСС, среди эвакуированных из Донбасса 56,5 тысячи детей. Только за 14 марта в Россию с Украины прибыло 11,6 тысячи человек.