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Тысячи британцев выразили готовность принять беженцев с Украины

Более 43 тысяч британцев готовы принять украинских беженцев за выплаты от властей

Фото: Edgard Garrido / Reuters

После того, как Великобритания пообещала платить своим гражданам по 350 фунтов стерлингов (около 450 долларов) за размещение беженцев с Украины, более 43 тысяч британцев выразили готовность присоединиться к этой благотворительной программе. Об этом пишет Financial Times.

Программа, которую запустил Лондон на фоне военной спецоперации России, называется «Дома для Украины». Согласно ее условиям, частные лица, благотворительные организации, общественные группы и предприятия могут получить государственные выплаты за предоставление жилья беженцам с Украины.

Количество заявок от британцев было так высоко, что сайт, созданный для регистрации участников, «упал» и некоторое время не функционировал.

15 марта стало известно, что число жителей Донбасса и Украины, эвакуированных в Россию с начала вооруженного конфликта достигло 260 тысяч человек. Как пояснил собеседник ТАСС, среди эвакуированных из Донбасса 56,5 тысячи детей. Только за 14 марта в Россию с Украины прибыло 11,6 тысячи человек.

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Николай Чигасов
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