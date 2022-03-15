Названо число эвакуированных в Россию жителей Донбасса и Украины

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса и Украины возросло почти до 260 тысяч

В Россию удалось эвакуировать почти 260 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Такое число назвал источник ТАСС в силовых структурах во вторник, 15 марта.

Среди эвакуированных из Донбасса 56,5 тысячи детей, пояснил собеседник агентства.

Границу России из Донбасса в Ростовской области и с Украины в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму пересекли свыше 259 тысяч человек, 11,6 тысячи из них в течение минувшего дня, добавил источник в силовых структурах.

Многие, а это более 226 тысяч человек, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, остальные 33 тысячи — с Украины, уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили почти 40 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуировали в Россию.

Беженцы из Донбасса начали получать выплаты 19 февраля. Материальную поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР пообещал президент России Владимир Путин.