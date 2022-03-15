Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названо число эвакуированных в Россию жителей Донбасса и Украины

Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса и Украины возросло почти до 260 тысяч

Фото: Globallookpress.com

В Россию удалось эвакуировать почти 260 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Такое число назвал источник ТАСС в силовых структурах во вторник, 15 марта.

Среди эвакуированных из Донбасса 56,5 тысячи детей, пояснил собеседник агентства.

Границу России из Донбасса в Ростовской области и с Украины в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму пересекли свыше 259 тысяч человек, 11,6 тысячи из них в течение минувшего дня, добавил источник в силовых структурах.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Многие, а это более 226 тысяч человек, прибыли в Россию из ДНР и ЛНР, остальные 33 тысячи — с Украины, уточнил собеседник.

Ранее сообщалось, что единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили почти 40 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, которых эвакуировали в Россию.

Беженцы из Донбасса начали получать выплаты 19 февраля. Материальную поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР пообещал президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о взятии под полный контроль Херсонской области
Певица Жасмин объяснила причину отъезда из России
Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Москве
Россиян предупредили о подорожании ипотеки
Россия рассказала Европе об опасности биолабораторий на Украине
Стали известны результаты президентских выборов в Туркмении
Сын Никаса Сафронова нашел замену «Макдоналдсу»
Две международные авиакомпании продлили приостановку полетов в Россию
Популярный комик пошутил о неработающем в России Instagram
Бывший главврач и медсестра перинатального центра Красноярска сели за коррупцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.