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Почти 40 тысяч эвакуированных в Россию жителей Донбасса получили выплаты

Около 40 тысяч эвакуированных в РФ жителей ДНР и ЛНР получили выплату в 10 тысяч рублей

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили почти 40 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых эвакуировали в Россию. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

«Всего заявления на разовую финансовую помощь, размер которой составляет 10 тысяч рублей, подали 43,4 тысячи человек. Выплаты получили почти 40 тысяч человек, это 90 процентов обратившихся», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, большинство тех, кто захотел получить единоразовую выплату, находятся в Ростовской области. Люди продолжают оформлять заявления для получения 10 тысяч рублей, добавил он.

Беженцы из Донбасса начали получать выплаты 19 февраля. Материальную поддержку прибывающим из ДНР и ЛНР пообещал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству оперативно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу.

До начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины в Россию начали приезжать беженцы из ДНР и ЛНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Они расположились в Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и в других областях.

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Анастасия Шейкина
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