В Москве ответили на слова Борреля о желании ЕС «выиграть войну на поле боя»

Сенатор Косачев назвал заявление Борреля о необходимости войны на Украине безобразным

Заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости военного разрешения конфликта на Украине безобразно и безответственно, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии подтвердил стремление Евросоюза к военному решению конфликта на Украине и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву. Боррель выразил мнение, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Комментируя заявления главы дипломатической службы ЕС, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить его в отставку. Володин напомнил, что долг Борреля заключается в поиске решения проблемы дипломатическим путем.