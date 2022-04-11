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В Москве ответили на слова Борреля о желании ЕС «выиграть войну на поле боя»

Сенатор Косачев назвал заявление Борреля о необходимости войны на Украине безобразным

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости военного разрешения конфликта на Украине безобразно и безответственно, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии подтвердил стремление Евросоюза к военному решению конфликта на Украине и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву. Боррель выразил мнение, что «войны выигрывают или проигрывают на поле боя».

Комментируя заявления главы дипломатической службы ЕС, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил о необходимости отправить его в отставку. Володин напомнил, что долг Борреля заключается в поиске решения проблемы дипломатическим путем.

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Алина Гончарова
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