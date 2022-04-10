В Госдуме назвали слова Борреля о войне на Украине подарком Киеву

Слуцкий назвал слова главы евродипломатии Борреля о войне на Украине подарком Киеву

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о необходимости военного разрешения конфликта на Украине стало подарком Киеву с его провокациями, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

«Война "должна быть выиграна на поле боя", заявил Боррель. Блестящий подарок киевскому режиму, который не гнушается кровавыми провокациями, ракетными обстрелами жилых кварталов, пытками и казнями военнопленных. Понимает ли глава европейской дипломатии, на чью сторону он встал?» — заявил Слуцкий.

Парламентарий предположил, что ориентиром для ЕС могли стать Соединенные Штаты. Он напомнил недавние слова представителя Минобороны США Джона Кирби о том, что Вашингтон желает увидеть, как российская армия проиграет «эту битву на территории Украины». Слуцкий подчеркнул, что США хотят поражения России вовсе не для украинцев, а для собственной мировой гегемонии. Поддержку европейскими чиновниками Украины и визит в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьер-министра Британии Бориса Джонсона и канцлера Австрии Карла Нехаммера он назвал «ярмаркой лицемерия».

9 апреля Боррель впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы украинский конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Он также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионов евро на покупки оружия Киеву.