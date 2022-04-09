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Глава евродипломатии пожелал разрешения конфликта на Украине военным путем

Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС пожелал военного решения конфликта

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Об этом он написал в серии сообщений в Twitter.

«Эта война должна быть выиграна на поле боя», — заявил он. Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионов евро (40,8 миллиона рублей) на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».

Помимо прочего, глава европейской дипломатии сообщил о планах ввести новые санкции в отношении Москвы и анонсировал обсуждение вопроса на плановой встрече глав МИД Евросоюза 11 апреля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Россия предупреждает, что такие действия опасны и провокационны, поскольку направлены против Москвы, указал Антонов.

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Алина Гончарова
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