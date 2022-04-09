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Посол России заявил о «дальнейшем кровопролитии» из-за поставок оружия Киеву

Посол России Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют кровопролитие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки Западом оружия Киеву провоцируют дальнейшее кровопролитие. Его слова приводит издание Newsweek.

«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», — сказал Антонов.

Он отметил, что Россия предупреждает, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против Москвы. Антонов добавил, что они «могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации».

По словам посла, любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для российских вооруженных сил.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна отправит Украине новую партию вооружений на 130 миллионов долларов. предоставить Киеву зенитные ракеты Starstreak. По его словам, Starstreak летят со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Помимо этого, Лондон отправит Украине 800 противотанковых ракет и высокоточные боеприпасы, способные зависать в небе в ожидании команды.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроки операции определит сам Путин.

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Марина Совина
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