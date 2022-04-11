Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пес прыгнул за руль автомобиля и получил штраф за превышение скорости

В Германии мужчина получил штраф за превышение скорости со снимком его собаки за рулем

Фото: @armendaus03

В Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Об этом сообщает сайт The Dodo.

Хозяин собаки рассказал, что однажды он обнаружил в своем почтовом ящике конверт со штрафом. Открыв его, мужчина потерял дар речи от удивления. Причиной стала не сумма штрафа в 50 евро (4,3 тысячи рублей), а снимок, сделанный дорожный камерой. На нем за рулем находился его питомец. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Материалы по теме:
«Благодаря ей ребенок заговорил» Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
«Благодаря ей ребенок заговорил»Как собака из приюта полностью изменила жизнь новой хозяйки и помогла десяткам людей
6 марта
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта

Объяснение произошедшему нашел племянник хозяина собаки. По его словам, обычно тот пристегивает животное, и оно не может свободно перемещаться по салону автомобиля. В день штрафа он забыл это сделать, и собака прыгнул к нему на колени, чтобы он ее приласкал. Животное провело на коленях буквально несколько секунд, но именно в этот момент и был сделан снимок.

Племянник пошутил, что дядя мог бы оспорить штраф, поскольку доказательств того, что за рулем был именно он, нет. Однако, будучи законопослушным гражданином, мужчина сразу же его оплатил.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин собака породы боксер научилась нажимать кнопку звукового сигнала на руле автомобиля и нетерпеливо бибикает, когда хозяин долго не возвращается. Хозяин объяснил, что пес делает так, чтобы привлечь его внимание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Российский спецназ ликвидировал заместителя командира «Правого сектора»
Названы сроки возращения «Казачка» в Россию
«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора
Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже
Центробанк заметил снижение платежей по нефти и газу в два раза
Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в подмосковном Ступине
США решили помочь партнеру России
В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе сил украинцев
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ
Американцы назвали виновных в резком росте цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.