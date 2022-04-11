Пес прыгнул за руль автомобиля и получил штраф за превышение скорости

В Германии мужчина получил штраф за превышение скорости со снимком его собаки за рулем

В Германии мужчина получил штраф за превышение скорости, к которому прилагался снимок его пса, сидящего за рулем. Об этом сообщает сайт The Dodo.

Хозяин собаки рассказал, что однажды он обнаружил в своем почтовом ящике конверт со штрафом. Открыв его, мужчина потерял дар речи от удивления. Причиной стала не сумма штрафа в 50 евро (4,3 тысячи рублей), а снимок, сделанный дорожный камерой. На нем за рулем находился его питомец. Собака внимательно смотрела на дорогу и, казалось, вела машину без помощи человека.

Объяснение произошедшему нашел племянник хозяина собаки. По его словам, обычно тот пристегивает животное, и оно не может свободно перемещаться по салону автомобиля. В день штрафа он забыл это сделать, и собака прыгнул к нему на колени, чтобы он ее приласкал. Животное провело на коленях буквально несколько секунд, но именно в этот момент и был сделан снимок.

Племянник пошутил, что дядя мог бы оспорить штраф, поскольку доказательств того, что за рулем был именно он, нет. Однако, будучи законопослушным гражданином, мужчина сразу же его оплатил.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин собака породы боксер научилась нажимать кнопку звукового сигнала на руле автомобиля и нетерпеливо бибикает, когда хозяин долго не возвращается. Хозяин объяснил, что пес делает так, чтобы привлечь его внимание.