Правительство выкупит акции пострадавших от санкций приоритетных компаний

«Известия»: правительство РФ выкупит акции пострадавших от санкций приоритетных компаний

Правительство России планирует потратить часть средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций отечественных компаний, пострадавших от антироссийских санкций. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, передают «Известия».

«Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний - крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок»", - отметил Торосов.

По словам Торосова, данное решение поднимет стоимость и сохранит инвестиционную привлекательность российских компаний.

Акции российских компаний начали терять стоимость после того, как США и Европа сообщили детали нового пакета санкций, связанного с событиями в украинском городе Буча. Предварительно, в рамках этих мер ЕС полностью запретит импорт угля, ограничит продажу новой техники, ударит по наземным и морским перевозкам.