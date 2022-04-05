Еврокомиссия захотела запретить импорт угля из России

Еврокомиссия предложила запретить импорт российского угля на 4 миллиарда евро в год

В рамках пятого пакета санкций против России глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила Европе отказаться от импорта угля на сумму четыре миллиарда евро в год. Такое предложение она высказала во время видеообращения. Ее слова передает РИА Новости.

Новый пакет антироссийских санкций включает в себя шесть элементов. В их число вошел и запрет на импорт угля, уточнила политик. Затем идет полное прекращение операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в число которых входит и ВТБ.

После этого глава ЕК предложила полностью перекрыть вход в европейские порты судам из России. Кроме того, будут наложены санкции на российских и белорусских автотранспортных операторов. При этом фон дер Ляйен заявила об исключениях — запреты не будут касаться передаваемых российской стороной предметов первой необходимости и энергии.

Четвертым ограничением, о котором упомянула глава ЕК, станет запрет на экспорт на сумму 10 миллиардов евро. Он касается тех отраслей, в которых Российская Федерация должна быть уязвима, уточнила политик и добавила, что речь идет про квантовые компьютеры. Пятым — запрет на импорт на сумму 5,5 миллиарда евро на товары «от древесины до цемента» и спиртных напитков.

В заключение фон дер Ляйен вспомнила про точечные меры. В частности, про общий запрет ЕС для российских компаний, которые хотели бы участвовать в государственных закупках в европейских странах. Помимо этого, членам Европейского союза предлагается исключить финансовую поддержку российским госорганам.

Новые меры, высказанные главой ЕК, только будут согласованы с членами Евросоюза.

О том, что Европейская комиссия собирается предложить странам Евросоюза введение новых санкций против России, стало известно ранее во вторник, 5 апреля. Ужесточение ограничительных мер началось после того, как появились детали произошедшего в украинском городе Буча. Российские власти полностью отрицают причастность армии. Убийство мирных жителей назвали подготовленной провокацией против России.