У музея-заповедника «Херсонес Таврический» появится собственное фондохранилище

Фондохранилище для музея-заповедника «Херсонес Таврический» построят к концу 2022 года

Строительство собственного фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально закончить строительные работы планировалось к концу 2018 года, однако завершение несколько раз откладывалось на неопределенный срок.

По словам директора учреждения Елены Морозовой, фондохранилище крайне необходимо для музея. Если на момент приостановки строительства в нем было 211 тысяч единиц хранения, то за время последующих раскопок при строительстве трассы «Таврида» и текущих работ в пригороде Херсонеса появились еще десятки тысяч артефактов.

Ранее в апреле в Крыму открылись два природных заповедника: Казантипский и Опукский. С 1 января заказники находились на трехмесячных «каникулах», используемых для рекреационного восстановления перед новым туристическим сезоном.