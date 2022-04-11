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Результаты выборов во Франции назвали «полным крахом» традиционных партий

Алжирский политик Титуш заявил о «крахе» традиционных партий по итогам выборов во Франции
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Rit Heize / Globallookpress.com

Алжирский политик и активист Фатих Титуш прокомментировал итоги первого тура президентских выборов во Франции, отметив изменения в политическом ландшафте страны, которые начали происходить еще с 2017 года. Он назвал происходящее в республике «полным крахом» традиционных партий, сообщает РИА Новости.

«Подтвердился полный крах традиционных, классических партий, левой социалистической партии и республиканской партии», — заявил эксперт.

По его словам, несмотря на то что президентская компания Марин Ле Пен в этот раз принесла ей больше голосов, чем на выборах в 2017 году, однако она до сих пор является «крайне правым кандидатом», из-за чего ее шансы победить во втором туре крайне малы. В пользу этого также говорит факт того, что Жан-Люк Меланшон, который по результатам первого тура оказался на третьем месте, призвал своих сторонников не голосовать за Ле Пен, заключил Титуш.

Ранее политолог Константин Калачев рассказал, что во втором туре президентской гонки во Франции начнется состязание антирейтингов кандидатов. Он считает, что шансы главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стать президентом Франции крайне малы.

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Марина Совина
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